Atlético-MG bate o Botafogo e avança na Copa Sul-Americana

Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, um duelo brasileiro agitou a rodada desta quarta-feira (31). Após vencer a partida de ida por 1x0, fora de casa, o Atlético Mineiro recebeu o Botafogo no estádio Independência, em Belo Horizonte. E o Galo voltou a vencer, desta vez por 2x0, gols marcados pelo lateral-esquerdo Fábio Santos e pelo meia Vinícius, ex-Bahia.

Agora, o time vai enfrentar o La Equidad, da Colômbia, na próxima fase da competição internacional.

E nesta quinta-feira (1º) tem mais jogo. O Corinthians terá um time misto diante do Montevideo Wanderers, às 21h30. Isso graças a vantagem conquistada no primeiro jogo. Com vitória por 2x0 em Itaquera, o time pode até perder por um gol de diferença ou dois com gol marcado (3x1, 4x2...) para ficar com a vaga nas quartas. Se perder por 2x0, terá decisão nos pênaltis. Quem passar, pega o Fluminense na próxima fase.