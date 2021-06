Atlético-MG confirma teste positivo de covid-19 em cinco atletas

O Atlético-MG anunciou, na noite desta segunda-feira (21), cinco novos casos de covid-19 no elenco: os meias Nacho Fernandez e Nathan, os atacantes Dylan Borrero e Marrony, além do zagueiro Micael, da categoria de base. O quinteto desfalcará o Galo pelo menos nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A confirmação veio cerca de uma hora antes do jogo contra a Chapecoense, no Mineirão, pela 5ª rodada da Série A. A informação sobre os infectados com o coronavirus já havia sido divulgada pela imprensa no domingo (20), mas o pronunciamento oficial do clube só aconteceu na noite desta segunda.

O Clube Atlético Mineiro informa que cinco atletas testaram positivo para Covid-19: Dylan, Marrony, Micael, Nacho Fernández e Nathan.



O Galo deseja pronta recuperação aos jogadores, que já cumprem o protocolo de isolamento. — Atlético ???? (@Atletico) June 21, 2021

Os cinco atletas se juntam ao zagueiro Igor Rabelo, também afastado com a covid-19. Os jogadores estão isolados e assintomáticos. Por outro lado, o meia Zaracho, que também estava infectado, se recuperou e já está reintegrado ao grupo comandado pelo técnico Cuca.

Ao todo, o Atlético-MG tem 13 desfalques para enfrentar a Chapecoense. Além dos seis atletas com o coronavírus, não estão à disposição Savinho (com a seleção sub-17), Alonso, Alan Franco, Savarino e Vargas (todos na Copa América), Rafael e Dodô (por lesão).