Atlético-MG oficializa contratação de treinador venezuelano

Agora é oficial. Rafael Dudamel é o novo técnico do Atlético-MG. O Galo oficializou a contratação do venezuelano neste sábado (4), em anúncio feito nas redes sociais do clube.

Aos 46 anos, Dudamel estava comandando a seleção do seu país, por onde trabalhava desde 2016, e é apontado como o líder que conseguiu elevar o patamar do futebol no país. Ele assinou contrato até o final de 2021.

???????? ¡Bienvenido, Dudamel!



✍???? Rafael Dudamel é o novo comandante alvinegro! Com trabalho de excelência à frente da Seleção Venezuelana, tanto na principal quanto nas categorias de base, o treinador elevou o patamar do futebol de seu país. Ele assina com o #Galo até o fim de 2021. pic.twitter.com/SI3S9sBePT — Atlético (@Atletico) January 4, 2020

Antes de Dudamel, o Atlético-MG tentou a contratação de Jorge Sampaoli, ex-Santos, mas a pedida do argentino foi acima do que o time mineiro estava disposto a pagar.

O cargo de treinador do time alvinegro estava sem dono desde que o clube optou por não continuar o trabalho de Vagner Mancini, técnico que estava à frente do Atlético desde outro, substituindo o lugar deixado por Rodrigo Santana.

Dudamel chega com uma grande responsabilidade nos ombros. Desde 2017 o Atlético não sabe o que é levantar uma taça - na ocasião, o time foi campeão mineiro.