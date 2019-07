Atlético-MG vira sobre a Chapecoense na Arena Condá: 2x1

Depois de levar 3x0 do Cruzeiro na última quinta-feira (11), pela Copa do Brasil, o Atlético-MG arrancou uma vitória, pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. Medindo forças na Arena Condá, neste domingo (14), o Galo viu a anfitriã sair na frente, mas buscou a virada e fez 2x1.

O placar foi aberto com um gol relâmpago. No primeiro ataque -, Eduardo avançou e cruzou para Everaldo. Bem posicionado, conseguiu cabecear e mandou para o fundo da rede, aos 26 segundos.

Aos 24 do segundo tempo, Maicon chutou e a bola pegou no braço do zagueiro Douglas. Após consulta na cabine do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Ricardo Oliveira foi quem bateu, mas Tiepo caiu bem e conseguiu defender.

O empate veio 10 minutos depois. Otero cobrou falta com força, o goleiro da Chape deu o rebote e a bola sobrou nos pés de Maicon. Ele cruzou rasteiro, Maidana apareceu e, aos 34, deixou tudo igual.

Já nos acréscimos, com 53 minutos da etapa final, Vinícius dominou a bola na entrada da área, driblou, passou por dois e finalizou para garantir o triunfo do Galo.