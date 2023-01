Atlético perde para o Naútico em estreia no Nordestão

O Atlético de Alagoinhas largou com derrota na Copa do Nordeste. Na tarde deste domingo (22), o Carcará foi superado pelo Náutico, por 1x0, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

O único gol da partida foi marcado aos dez minutos do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, Paul Villero lançou o atacante Júlio, que saiu de cara com o goleiro Fábio Lima e deu um toquinho para colocar o time pernambucano em vantagem.

Mesmo com o prejuízo no placar, o Atlético de Alagoinhas teve mais posse de bola. O Carcará, no entanto, pecou na construção das jogadas e não conseguiu superar a defesa do Timbu.

No grupo A do Nordestão, o Atlético vai tentar a recuperação fora de casa. No domingo (5), o time baiano pega o Sergipe, em Aracaju. O Náutico, que está no grupo B, encara o CRB, em casa, na próxima rodada.