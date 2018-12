Atlético-PR e Junior fazem jogo de ida da final da Sul-Americana

Brasil e Colômbia começam a definir nesta quarta (5) o campeão da Copa Sul-Americana 2018. Às 21h45 (horário da Bahia), Atlético-PR e Junior de Barranquilla entram em campo no estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, pelo jogo de ida da final do torneio internacional. Sportv e Fox Sports transmitem a partida.



As duas equipes estão na decisão pela primeira vez e disputam um título inédito. Para conseguir a façanha, o técnico Tiago Nunes não deve promover mudanças no Atlético-PR. A expectativa é de que o trio de ataque seja formado por Marcelo Cirino, Pablo e Nikão, artilheiro da equipe na competição com quatro gols.



O zagueiro Paulo André, que se recupera de lesão, viajou mas não deve nem ficar no banco. O dupla titular deverá ser formada por Léo Pereira e Thiago Heleno, este último assumiu a vaga de Paulo André. Wellington briga por uma vaga no meio.



“É hora de aproveitar esta situação ao máximo e, por que não, sonhar com o título. Me emocionei realmente porque nossa torcida é incrível. O fato não ganhar um título de expressão há muito tempo e participar de sua segunda final mostra a fome e a sede que nossa torcida tem de tentar vencer o título. Vamos tentar nos esforçar o máximo”, disse Tiago Nunes.



Desfalques

Se o Atlético-PR conta com força quase máxima, do lado colombiano o técnico Julio Comesaña tem problemas para montar o time. Expulsos na semifinal contra o Santa Fe, o lateral-esquerdo Fuentes e o atacante Téo Gutiérrez não vão poder entrar em campo. A expectativa é de que Yony González seja o escolhido para entrar na vaga no experiente Téo.



“Se o professor optar por mim vou dar uma boa resposta. Sempre treino e me preparo para quando for solicitado e sei que vai ser uma grande responsabilidade. Mas o momento é de desfrutar a final”, disse Yony.



Independentemente da equipe que vai começar jogando, Comesaña afirma que a meta do Junior será garantir o placar em casa: “Temos que ganhar, 1x0, meio a zero... O importante é ganhar. Vai ser um jogo disputado e precisamos fazer o resultado aqui para ir para Curitiba para outro duelo complicado”.