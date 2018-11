Atlético-PR vence Flu de novo e está na final da Sul-Americana

O Atlético-PR será o representante brasileiro na final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta (28), o Furacão venceu novamente o Fluminense, desta vez jogando no Maracanã. Com gols de Nikão e Bruno Guimarães, o time paranaense ganhou por 2x0, mesmo placar do jogo de ida, em Curitiba.

Precisando de, no mínimo, dois gols, o Flu foi surpreendido logo no início do jogo. Aos 4, Ayrton Lucas perdeu a bola e Marcelo Cirino cruzou para Nikão abrir o placar. O Flu foi todo pra cima, mas não criou perigo. No 2º tempo, aos 11, Bruno Guimarães completou cruzamento de Cirino e ampliou.



Na decisão, o Atlético-PR enfrenta quem passar do confronto entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fé, ambos da Colômbia. No primeiro jogo, o Júnior venceu por 2x0 e, na quinta (29), recebe o Santa Fé na partida de volta, em Barranquilla.