Ator Bob Odenkirk desmaia no set de "Better Call Saul" e é hospitalizado

O ator Bob Odenkirk foi hospitalizado depois de passar mal e desmaiar durante as gravações da série Better Call Saul, no Novo México, nos EUA.

Vencedor de dois Emmys, o ator de 58 anos tem longa carreira, mas o papel do advogado Saul em Breaking Bad é seu maior sucesso e deu origem ao spinoff focado no personagem.

Segundo a TMZ, a filmagem acontecia com Odenkirk e outros atores em set no Novo México na terça (27) quando ele caiu desacordado repentinamente. A equipe o socorreu e chamou uma ambulância. Ondenkirk recobrou os sentidos na unidade médica e continua hospitalizado.

Não há detalhes sobre o que causou o mal estar. Nas redes sociais, fãs, inclusive famosos, desejaram melhoras ao ator. "Espero mesmo que Bob Odenkirk esteja bem", escreveu Elijah Wood. O ator David Cross também postou uma mensagem. "Vou compartilhar o que sei quando puder, mas Bob é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, tanto física quanto espiritualmente. Ele vai passar por isso".