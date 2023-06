Ator de 'Breaking Bad' e 'CSI Miami' morre aos 52 anos enquanto dormia

O ator e comediante Mike Batayeh, que esteve no elenco da série Breaking Bad, morreu aos 52 anos após sofrer um ataque cardíaco enquanto dormia em casa, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A morte aconteceu no dia 1º de junho, mas só agora a notícia foi divulgada.



De acordo com Diane, irmã de Mike, ele não tinha histórico de nenhum problema cardíaco. "Ele fará muita falta àqueles que o amavam e amavam sua habilidade de trazer riso e alegria", dizia o comunicado da família do artista, divulgado pelo site TMZ.



Batayeh apareceu em três episódios de Breaking Bad como Dennis Markowski, gerente da lavanderia de fachada que servia para esconder o laboratório onde Walter White (Bryan Cranston) e Jesse (Aaron Paul) produziam metanfetaminas. As participações acontecerem entre 2011 e 2012, na quarta e quinta temporadas da produção.



Ele também participou de produções como CSI: Miami, Marco Polo e It’s Always Sunny in Philadelphia, e tinha uma carreira bem-sucedida como comediante.