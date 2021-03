Ator de 'Cidade de Deus', morre de covid-19 aos 63 anos

O ator, cantor, locutor e apresentador carioca Edson Montenegro, de 63 anos, conhecido pelo filme 'Cidade de Deus', morreu por complicações decorrentes da covid-19. A informação foi confirmada pela filha de Edson, Juliana Tavares, em publicação nos Stories do Instagram neste domingo (21).

"Meu pai descansou. Em nome de toda família, obrigada por toda corrente do bem em oração e toda energia positiva que emanaram", disse Juliana, na rede social. Amiga do artista, a cantora Karin Hils, ex-integrante do grupo musical Rouge, lamentou a perda. “Parece que eu levei uma pancada na alma. Tá muito difícil de escrever. Vai com Deus, meu pai de mentirinha. Você vai fazer muita falta“, disse.

Edson nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1957. Aos sete anos de idade, começou a cantar ao lado das irmãs, em 1982, usando o nome de Edson Cruz, gravou seu primeiro disco, com repertório gospel. Dois anos depois, em 1984, ganhou um concurso de talentos no SBT e em 1996 estreou no cinema, no filme “Um Céu de Estrelas”.

Em 2002, deu vida ao pai do personagem Buscapé no filme 'Cidade de Deus'. Também foi apresentador, do programa Zoom (1999 – 2002), na TV Cultura. O programa era dedicado a divulgação de curtas-metragens e animações brasileiras, além de entrevistas com artistas e diretores.

Na televisão, Edson estreou como o “Mandinga”, em Xica da Silva (1996), na TV Manchete. Na Globo, o ator fez participações nas séries Sandy & Junior e Brava Gente, e na minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998).