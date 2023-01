Ator de Dexter e Smallville, Julian Sands está desaparecido

O ator inglês Julian Sands, de 65 anos de idade, mais famoso por atuar em séries como Dexter e Smallville, foi dado como desaparecido. De acordo com o site TMZ, Julian saiu para fazer uma caminhada pelas montanhas no sul da Califórnia, nos EUA, e não voltou mais.

Um porta-voz do Departamento de Xerife-Coroner do Condado de San Bernardino confirmou nessa quarta (18) que Sands foi dado como desaparecido já na noite de sexta-feira (13)

A área em que Sands foi caminhar está entre algumas das regiões da Califórnia que têm sido fortemente atingidas por chuvas torrenciais nas últimas semanas. O ator tem sido alvo de buscas por terra e também pelo ar, com auxílio de helicópteros e drones.

Além de Dexter e Smallville, em que viveu Jor-El, o pai biológico do Superman, Sands também atuou no longa de romance Uma Janela para o Amor (1985) e no terror Warlock (1989).