Ator de Game of Thrones vence luta após perder 55kg; veja dieta

O islandês Hafthor "Thor" Björnsson é famoso mundialmente por ter interpretado o personagem Gregor 'Montanha' Clegane na série Game of Thrones. Mas, nos últimos anos, ele tem se afastado das telas e se dedicado mais ao mundo esportivo, focando no boxe. Para isso, vem seguindo uma dieta especial, e já perdeu cerca de 55kg.

A mudança no estilo de vida deu certo. No último sábado (19), Björnsson ganhou o confronto contra Eddie Hall, por decisão unânime, em um combate que ficou conhecido como "a luta de boxe mais pesada da história". Para entrar no ringue, ele bateu o peso de 152kg, bem diferente dos 205kg que tinha há dois anos.

O processo foi detalhado pelo islandês, no YouTube. Quando competia no The World's Strongest Man (Homem Mais Forte do Mundo) e pesava mais de 200kg, ele consumia entre 8 mil e 10 mil calorias por dia. "Eu costumava comer muito bife de costela, muito arroz", disse.

"Minha dieta mudou muito desde então. As calorias que eu como em um dia são muito menores. Eu costumava comer 10 mil calorias por dia, agora não como nem perto disso", completou.

Agora, ele ingere cerca de 4 mil calorias por dia, investindo em muita proteína animal, legumes e verduras, além de fracionar as refeições em várias porções por dia.

No café da manhã, Björnsson inclui um bife de fraldinha com pouca gordura, dois ovos, frutas e aveia. Na segunda refeição do dia, filé mignon, arroz cozido e espinafre. Em seguida, é a hora de bacalhau com espinafre e batatas.

Não acabou. No jantar, ele come peixes, geralmente salmão, arroz e abobrinha, enquanto a ceia é composta por iogurte feito exclusivamente para ele - com mais proteína e menos açúcar que os comuns -, 30 gramas de manteiga de amendoim ou amêndoa e frutas vermelhas.

"É muito importante fazer seu exame de sangue e ver qual é a melhor dieta para você. Poucas pessoas fazem isso, mas se você quer o máximo de sua dieta, tem que fazer isso", afirmou.

A alimentação não é o único foco. O islandês também investe em esportes como natação e remo. "Sou grande demais para correr. Meus joelhos não aguentam, é por isso que não corro".