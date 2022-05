Ator de Grey's Anatomy, Jesse Williams, viraliza após nu frontal em peça teatral

Jesse Williams, conhecido por interpretar o cirurgião Jackson Avery na série Grey's Anatomy, viralizou nas redes sociais, nesta terça (10), após um nu frontal em Take Me Out, peça que lhe rendeu uma indicação ao Tony Awards, Oscar do teatro americano.

No papel, o ator interpreta um astro de beisebol que assume a homossexualidade em história inspirada em fatos reais. A peça é encenada em um vestiário de um time fictício do Major League Baseball (MLB) e trata de temas como classes sociais, racismo e homofobia.

Em um momento, os atores aparecem completamente pelados, tomando banho no chuveiro de um vestiário. Imagens capturadas por um aparelho de celular mostram o momento do nu frontal do protagonista.

O assunto da nudez já virou pauta em programa de TV, no talk show de Andy Cohen, no canal Bravo. “Uma não reação é sempre interessante”, destacou Williams. “O silêncio, sabe? Cria um pouco de insegurança [em nós].”

Ainda assim, o ator tentou reduzir o estardalhaço: “É só um corpo. Quando você vê, é só um corpo, tanto faz.”

Pelo papel, Williams, estreante no meio teatral, levou uma indicação junto com nomes conhecidos da TV, como Jesse Tyler Ferguson (ex-Modern Family), Alfie Allen (ex-Game of Thrones) e Ron Cephas Jones (This Is Us).

Veja reação dos internautas: