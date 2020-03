O ator Keith Middlebrook, que tem no currículo filmes como Homem de Ferro 2 e Moneyball - O Homem Que Mudou o Jogo, foi preso por agentes do FBI na Califórnia, na noite de quarta-feira (26). O artista é acusado de vender pílulas que seriam uma "cura com patente pendente" para o novo coronavírus e pode pegar até 20 anos de cadeia se for condenado por fraude.

Com 2,5 milhões de seguidores no Instagram, Middlebrook foi preso em flagrante ao entregar a tal medicação a um agente do FBI que se passava por um investidor. Segundo o ator, as pílulas serviriam tanto para que as pessoas não se contaminassem com o coronavírus quanto para curar aqueles que estavam infectados com a Covid-19.

De acordo com o TMZ, o artista vinha pedindo fundos a potenciais investidores para sua empresa, a Quantum Prevention CV. Ele prometia lucros de 200 a 300% para cada milhão de dólares investidos. E mais: Middlebrook falava ainda que Magic Johnson, ex-jogador de basquete e lenda da NBA, era parte da diretoria da companhia. O ex-atleta, no entanto, afirmou que nem conhecia o ator.