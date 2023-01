Ator de Os Vingadores sofreu lesão nas pernas e perdeu “muito sangue”

O ator Jeremy Renner, 51, estrela da saga Os Vingadores, teria sido atingido acidentalmente por uma máquina de limpar neve. Segundo informações divulgadas pela imprensa americana, o astro teria perdido muito sangue e está em estado crítico, porém, estável.

De acordo com o site TMZ, um vizinho relatou que a máquina, utilizada para tirar neve das pistas, acertou a perna do ator – ele estava no local ajudando a limpar a área. O caso foi no condado de Washoe, que está sofrendo com fortes nevascas. A máquina teria virado e, assim, passado por cima das pernas de Jeremy. Os relatos é de que ele teria perdido muito sangue e recebeu ajuda de um vizinho, que é médico. Jeremy foi transportado de helicóptero até o hospital.

Segundo comunicado enviado pelo representante do ator à Variety, apesar do estado crítico Jeremy está estável e acompanhado pela família, “sob ótimos cuidados”. O local onde ele está internado não foi divulgado.

Renner mora no Condado de Washoe, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Nos últimos dias, a região foi atingida por uma intensa tempestade de inverno e um apagão que afetou cerca de 35 mil lares.

Intperprete do Gavião Arqueiro no MCU, o ator já foi indicado duas vezes ao Oscars, por Atração Perigosa e Guerra ao Terror, film que ganhou o Oscar. Atualmente, ele está estrelando O Dono de Kingstown, cuja segunda temporada está prevista para estrear este mês no Paramount.