Ator de Pantanal admite medo de machucar atriz durante cenas de sexo

O ator Leandro Lima, que vive o Levi de Pantanal, falou da repercussão positiva nesse começo da novela. Em entrevista à Quem, ele disse que já esperava pelo sucesso da trama e também falou sobre as cenas de sexo.

“É algo que eu já esperava. É uma novela que a gente está fazendo com tanto carinho e houve uma integração tão linda da equipe com o elenco que só podia resultar nisso, em um sucesso estrondoso. Espero que a gente chegue ao sucesso da primeira versão”, diz Leandro.

O peão inicialmente tem um interesse por Muda (Bella Campos), mas vai se envolver com uma mulher mais velha, Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que é casada com Tenório (Murilo Benício).

“O mais difícil são as cenas de ação, as cenas quentes também, porque a gente tem medo de alguém se machucar. Porque, como a pegada é bruta, às vezes eu me preocupo de machucar ela. Mas a repercussão vai ser legal”, avalia.