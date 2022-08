Ator de Pantanal é atropelado em SP e passa por cirurgia; amigo dele morreu

O ator Gustavo Corasini, que viveu a versão infantil de Tadeu, personagem de José Loreto na novela Pantanal, sofreu um acidente na tarde de terça-feira (23) na rua onde mora, em São Paulo. A criança de 12 anos “já foi para o quarto e está fora de perigo”. A assessoria de imprensa de Gustavo relatou à revista Quem que o garoto e alguns amigos colocavam fitas decorativas para a Copa do Mundo no momento do acidente. Além de Gustavo, Eduardo, de 11 anos, foi atingindo e morreu.

“Um pedreiro que trabalhava na vizinhança se acidentou e uma ambulância foi chamada para socorrê-lo. As crianças correram para o local para ver o que estava acontecendo. Quando a vizinha foi retirar o carro para dar passagem, perdeu o controle e prensou as duas vítimas contra a parede. Gustavo ficou ferido e Eduardo faleceu. Mas Gustavo já foi para o quarto e está fora de perigo”, disse a assessoria do ator mirim.

O menino de 12 anos precisou passar por uma cirurgia e já foi levado para o quarto. A previsão é que ele receba alta nesta sexta-feira (26). A mãe de Gustavo abriu uma vaquinha nas redes sociais para ajudar a organizar o enterro de Eduardo:

“O menino que faleceu se chama Eduardo e a família precisa de ajuda para o funeral. Qualquer quantidade ajuda nas despesas funerárias. A Márcia, mãe do Eduardo, é diarista e quem cuidava dos irmãos para ela trabalhar era ele.”