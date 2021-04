Ator de Pantera Negra, Chadwick Boseman ganha documentário da Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta (14) o lançamento do documentário Chadwick Boseman: Portrait of an Artist, sobre a vida e obra do ator Chadwick Boseman, que morreu em agosto de 2020, por causa de um câncer do cólon. O doc estreia neste sábado (17) e fica em cartaz por apenas 30 dias.

Confira o trailer:

Popularizado como o rei T'Challa, o Pantera Negra dos filmes da Marvel, o ator pode ser visto também em Destacamento Blood (Spike Lee) e A Voz Suprema do Blues (George C.Wolfe), ambos produzidos pela Netflix..

O documentário vai contar com entrevistas de diversas personalidades que conviveram com o astro durante as gravações de A Voz Suprema do Blues, como Entre os principais convidados, estão Viola Davis, Glynn Turman e Taylour Paige, ao lado do diretor George C. Wolfe. Outros artistas que participaram do projeto são Danai Gurira, Brian Helgeland, Reginald Hudlin, Spike Lee, Phylicia Rashad e Denzel Washington, entre outros.