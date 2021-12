Ator de Pretty Little Liars assume namoro com homem após 18 anos

O ator Julian Morris, 38, assumiu o relacionamento com o artista Landon Ross após 18 anos juntos. Morris ficou conhecido por interpretar Wren Kingston na série "Pretty Little Liars" (2010–2017) e também por papéis em sucessos como "Once Upon a Time" (2011–2018) e "New Girl" (2011–2018).

"[São] 18 anos juntos e eles foram os melhores porque foram com você. Eu te amo", escreveu o ator na legenda da publicação feita na manhã desta quinta-feira (2). Nos comentários, internautas e famosos comemoraram o namoro.

"Essa publicação fez o meu coração explodir", escreveu o ator Keegan Allen, que interpretava o personagem Toby na série adolescente. "Eu amo vocês dois! Parabéns", escreveu o também ator Finn Jones.

Há três semanas, Ross havia compartilhado uma foto de Morris, em preto e branco. Na legenda, o artista colocou um emoji de coração preto. O casal nunca havia se declarado explicitamente um para o outro, embora já tivessem publicado fotos em grupos.

Também nesta quinta-feira (2), Ross compartilhou uma publicação com várias fotos ao lado de Morris e também se declarou na legenda. "Começando nosso 19º ano é a melhor coisa da vida. Eu te amo", escreveu o artista.​