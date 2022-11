Ator de 'Vai Que Cola' aparece com namorado 19 anos mais jovem

O ator Marcus Majella já tem um novo amor e assumiu nas redes sociais. O integrante do "Vai Que Cola" está namorando o arquiteto Erick Raupp, de 24 anos.

O comediante, que tem 43 anos, compartilhou várias fotos fazendo uma viagem romântica por Buenos Aires, na Argentina, ao lado do amado. Além do casal, outros amigos também foram se divertir no país vizinho, como o cantor Silva e Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo.

No começo de 2022, Marcus conseguiu eliminar mais de 30kg com dieta e exercícios. Além disso, no início do ano, o ator terminou o relacionamento de quatro anos com o publicitário Guilherme Castro.

Apesar de ter exposto a foto com o novo amor, o atual namorado de Marcus não publicou nada nas redes sociais.