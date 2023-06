Ator defende Key Alves após rumores de estrelismo em festa de Thaynara OG: 'Eu presenciei'

O ator Renato Shippee defendeu Key Alves depois que rumores apontaram que a ex-BBB havia dado um show de estrelismo no São João da Thay, evento de Thaynara OG no Maranhão.

Através dos stories, o artista disse que esteve "ao lado da jogadora de vôlei o tempo todo" durante a festa.

"Fiquei com ela maior parte dos eventos que tinham fotógrafos e o que aconteceu foi que teve fotógrafo que tirava fotos dos influenciadores e depois queria pedir pro influenciador postar com vários @. Acho correto dar o destaque para o trabalho do fotógrafo. Mas alguns queriam também que marcasse @ de marcas que eles (fotógrafos) estavam ganhando pra divulgar. Influenciador ganha por divulgação. Ninguém deve trabalhar de graça. Ela e vários outros influenciadores preferiram não usar as fotos. Fotógrafo não gostou e soltou na mídia pra tentar ganhar algo com isso. Eu presenciei. Foi isso", relatou Renato.

Depois da declaração do artista, Key repostou o relato escrito por ele e comentou: "A verdade está aí".

As acusações de estrelismo vieram do jornalista Lucas Pasin. Segundo o jornalista, Key passou a festa toda com a "cara fechada" e se recusou a falar sobre assuntos polêmicos.

"A gente se deu até bem, mas ela estava chata, com uma cara fechada. Já chegou falando que não podia falar de polêmica, ficou reclamando de tudo... Parece que tudo que a imprensa falava para ela a deixava incomodada", relatou.