Ator e ex-participante de reality musical, Arthur Singer morre aos 13 anos

Ator e ex-participante do reality show Canta Comigo Teen (Record TV), o jovem Arthur Singer, morreu ontem (07), aos 13 anos, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. Singer também teve participações nos musicais "The Pilgrims" e "Matilda".

Em seu perfil, a mãe de Arthur, Meire Adriane, disse que os órgãos do garoto serão doados. O anúncio da perda de Arthur foi feito no perfil do Instagram do artista.

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur. Estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Deus abençoe a cada um de vocês. Vivam intensamente, pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho", escreveu.

Meire esclareceu ainda que, de acordo com os médicos que atenderam o filho, Arthur nasceu com uma má formação. "Má formação essa que nunca foi detectada porque o meu filho nunca reclamou de dor de cabeça e a gente só procura fazer uma tomografia, uma ressonância quando nós temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso, mas, segundo os médicos, o meu filho teve uma má formação".

A mãe de Arthur desmentiu, inclusive, as fake news que começaram a circulam nas redes, associando o AVC à vacina da Covid-19. "Quero dizer que sou absolutamente a favor da vacina e que não tem absolutamente nada a ver. Foi uma questão de má formação mesmo".

Repercussão

Também nas redes sociais, Meire Adriane afirmou que Arthur viveu tudo o que quis. "Foi o menino mais determinado que já vi, foi um filho maravilhoso, um bom amigo, um bom aluno, o melhor cantor e ator do mundo".

A ex-paquita Andréa Sorvetão, uma das juradas do programa Canta Comigo Teen (Record TV), lamentou a morte de Arthur: "Ah meu Deus. Acabo de saber que esse lindo virou anjo. Senhor, abrace fortemente essa família", escreveu no Instagram.

Outra jurada do programa e ex-integrante do grupo infantil Abelhudos, Tati Pinheiro, foi mais uma que deixou uma mensagem para a família de Arthur."O #tbt de hoje vem com muita tristeza. @arthursingeroficiall , que participou da segunda edição do Canta Comigo Teen, nos deixou tão precocemente. Ele sempre me mandava mensagem no DM. Nos falávamos bastante pelas redes sociais. Um menino doce, carismático e muito querido por todos. Descanse em paz, lindeza! Sentiremos falta da sua energia positiva".