Ator Edward Norton descobre que é descendente de Pocahontas

O ator americano Edward Norton, 53, cresceu ouvindo histórias de que sua família é descendente da famosa indígena Pocahontas. Mas mas achava que era apenas folclore da família. No entanto, ele recentemente descobriu que a história é verdadeira, durante o programa Finding Your Roots (Encontrando suas Raízes, em tradução livre) do canal de TV PBS, dos EUA. O programa semanal explora a ancestralidade de celebridades convidadas.

"A Pocahontas é de fato sua tataravó em 12º grau", disse o apresentador do programa, Henry Louis Gates Jr, ao ator no primeiro episódio da 9ª temporada. "Você tem uma ascendência verificável, não há dúvidas sobre isso."

Pocahontas era filha do Chefe Powhatan, líder do povo Powhatan, que vivia no atual estado de Virgínia, EUA. Ela ficou conhecida por impedir a morte do Capitão John Smith por sua tribo. Mas, diferentemente de versões da lenda, inclusive da animação da Disney, ela nunca se casou com ele, mas sim com um britânico chamado John Rolfe, de quem Norton é descendente

Ela já era casada com um guerreiro chamado Kocoum quando foi sequestrada pelos colonizadores e depois se casou com o britânico Rolfe, de acordo com o livro The True Story of Pocahontas: The Other Side of History (A verdadeira história de Pocahontas: o outro lado da história, em tradução livre), de 2007, sem edição no Brasil. O livro tem documentos históricos comprovando essa versão dos eventos, de acordo com o museu Smithsonian.

Pocahontas e John Rolfe se casaram em 1614 na cidade de Jamestown, na Virgínia, após ela ser batizada na igreja protestante e receber o nome "cristão" de Rebecca. A jovem morreu três anos depois na Inglaterra. Rolfe morreu em 1622.

O ator, conhecido por filmes como O Clube da Luta, A Outra História Americana e agora em cartaz na Netflix com Glass Onion — tem um grande interesse em história e já havia pesquisado sobre sua ancestralidade. Mas ficou chocado com a descoberta feita no programa sobre sua família 12 gerações atrás. "Não dá para ir mais longe que isso", disse o ator.

A conexão do ator com Pocahontas não foi a única surpresa revelada pelo episódio. Gates também contou a Norton que seus ancestrais tiveram escravos. O avô de seu bisavô manteve diversas pessoas em escravidão, incluindo um homem de 55 anos, uma mulher de 37 anos e cinco meninas de 10, 9, 8, 6 e 4 anos. "Como você se sente com isso?", perguntou Gates. "A resposta curta é que isso é muito desconfortável", disse Norton. "É um julgamento sobre a história deste país com o qual precisamos lidar. Você lê [no documento histórico] 'escrava, 8 anos', você só quer morrer", completou o ator.

