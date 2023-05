Ator Jeff Machado morreu no final de janeiro, apontam investigações

As investigações sobre a morte do ator Jeff Machado, de 44 anos, apontam que ele foi morto no final de janeiro. O cropo dele foi encontrado dentro de um baú em estado de mumuficação esta semana.

Esse foi o período que a mãe do ator parou de ter contato direto com o filho. “Falei com o meu filho no dia do aniversário dele, dia 19 de janeiro, e no dia 21. A partir do dia 23 eu ligava para ele e ele dizia: ‘Não posso falar, mãe’. E respondia umas coisas escritas no WhatsApp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo”, contou.

Um amigo de Jeff, o veterinário André Meirelles, contou que falou com ele no dia 22 de janeiro, por conta de seu aniversário. Depois disso, no dia 23 de janeiro, o carro de Jeff foi multado por transpor um bloqueio policial à noite.

No dia 30 de janeiro, os cachorros de Jeff são abandonados na Zona Oeste do Rio. André teria sido acionado via WhatsApp, supostamente por Jeff, para ajudar a acolher os animais.

O veterinário estranhou quando pediu para o ator ligar ou mandar áudio explicando melhor o que tinha acontecido e recebeu como resposta que “não seria possível porque o telefone estava ruim por ter caído no vaso sanitário”.

As tentativas de contatos reais com Jeff nos dias subsequentes foram em vão. Com o aparecimento dos cachorros pelas ruas de bairros da Zona Oeste, a família teve certeza de que havia algo errado.

“Meu filho vivia para aqueles cachorros. Jamais ia deixá-los, eram a vida dele. O Jeff dormia com os cachorros, a casa era dos cachorros”, disse a mãe, Maria das Dores.

O corpo de Jeff Machado foi achado no dia 22 de maio, concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O laudo da necropsia do ator indicou que ele pode ter sido morto por asfixia ou estrangulamento, mas não conseguiu determinar com exatidão.