Ator Jeff Machado não foi morto no local em que corpo foi encontrado

A Polícia Civil do Rio já sabe que o ator Jefferson Machado não foi assassinado na casa em que seu corpo foi encontrado, no bairro do Campo Grande, no Rio de Janeiro. A investigação aponta que ele foi morto em outro local, e depois foi levado até a casa, onde o corpo foi enterrado em um baú no quintal. A informação é de O Globo.

O imóvel onde o corpo foi achado foi alugado em dezembro do ano passado. A dona da casa já foi ouvida. A família de Jeff acredita que um homem que se fez de amigo de Jeff, se aproximando por interesse, seja o responsável pelo crime. Ele teria alugado a casa e é investigado pela polícia.

Uma busca foi feita na casa desse principal suspeito, que não teve nome divulgado, mas nada relevante foi encontrado. Objetos do ator foram roubados da casa dele, em Barra de Guaratiba, no Rio, segundo uma amiga, incluindo o celular e um notebook.

Suspeito

O principal suspeito pelo crime é um "novo amigo" de Jeff. Segundo a amiga ouvida por O Globo, essa pessoa tinha se aproximado recentemente do ator, mas em pouco tempo começou a "tomar conta da rotina do ator".

"Este amigo foi o último ao ver o Jeff com vida. Ele falou para a família que o Jefferson teria viajado para São Paulo a trabalho, deixando as chaves do carro e da casa aos cuidados dele", disse a amiga.

O carro de Jeff era um Renault Duster Branco e estava com o suspeito. Ele disse para a família do ator que tinha autorização dele para vender o veículo.

O carro, um Renault Duster Branco, avaliado em R$ 85 mil, ainda de acordo com a amiga do ator, estava com o suspeito que alegou para a família ter autorização de Jeff para vendê-lo. Em anotações feitas pelo ator, a família viu que ele tinha emprestado R$ 16 mil a esse homem e suspeita que ele tenha caído em um golpe.

Jeff estava desaparecido desde 27 de janeiro. O corpo foi encontrado pela polícia na segunda, amarrado dentro de um baú enterrado a dois metros de profundidade no quintal. O local ainda foi concretado.