Ator José Mayer é hospitalizado no Rio de Janeiro

O ator José Mayer, de 73 anos, foi hospitalizado na manhã desta sexta-feira (17) na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A unidade médica informou a Quem que não haverá boletim médico sobre o quadro de saúde do artista, nem posicionamento oficial. Em fevereiro, ator passou 10 dias internado no CTI com problema respiratório.

Segundo o colunista Léo Dias, o ator foi internado com suspeita de surto psicótico e passará por exames. Testemunhas contaram que Mayer deu entrada totalmente desorientado, mas estaria estável, apesar de falar coisas desconexas. A assessoria do ator negou a versão à Quem, afirmando que a internação foi um procedimento agendado e repudiou os boatos.

"José Mayer deu entrada na Casa de Saúde São José hoje (17/03) para etapa final do tratamento contra a recidiva da doença autoimune Granulomatose com Poliangiite. Seu retorno à Casa de Saúde São José já estava programado desde o momento de sua alta e é parte do procedimento já esperado após etapa de infusão medicamentosa concluída com sucesso no decorrer da última semana. É totalmente inverídica e desrespeitosa a notícia de que o ator teria tido um suposto surto psicótico", diz o comunicado.