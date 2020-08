Ator larga novela da Record para se candidatar a vereador

O ator Victor Pecoraro resolveu deixar a carreira de ator de lado para investir na carreira política. Ele já estava confirmado no elenco da novela bíblica Gênesis, da Record, mas resolveu desistir do projeto para se candidatar a vereador de São Caetano do Sul, no ABC paulista.

“Começou a surgir uma vontade no meu coração de querer fazer essa mudança”, disso o ator em entrevista ao ‘Notícias da TV’. “Como meu contrato [com a Record] foi pausado por conta da pandemia, decidi tentar entrar como vereador na cidade de São Caetano do Sul”, acrescentou Victor, que recentemente esteve no elenco de “As Aventuras de Poliana”, no SBT.

O artista contou que o desejo de investir em uma carreira política é antigo, mas os trabalhos como ator consumiam muito tempo. “Eu já estava com esse projeto antes mesmo de ser escalado para Gênesis. Como não sou político, acho que tenho uma coisa boa, que poucos têm na política: o amor pelas pessoas.”

Se eleito, Victor garantiu que vai se dedicar ao máximo a cidade de São Caetano e, durante a campanha, quer contar com o apoio dos fãs. “Vou me dedicar ao máximo para colocar o pezinho lá dentro. Sei que não é fácil. Sei que a política é um mundo corrompido. Mas creio que de pouquinho em pouquinho posso fazer algo bom pela cidade”, comentou.

A estreia do artista nas novelas foi em “Chocolate com Pimenta”, um grande sucesso da Globo. Na mesma emissora, ele participou de “Cobras & Lagartos”, “Sete Pecados” e foi protagonista de “Aquele Beijo”. No STB, ele fez três novelas e na Record esteve em “Os Dez Mandamentos”.