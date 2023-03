Ator Matheus Nachtergaele é dispensado pela Globo após 26 anos

Um dos atores mais conhecidos do Brasil, Matheus Nachtergaele, foi dispensado da Globo após 26 anos de casa. O artista vai permanecer realizando projetos na empresa, mas apenas com acordo por obra.

Agora, Matheus poderá fazer outros filmes, séries e projetos em emissoras ou plataformas de streaming, opção que não era permitida quando o contrato era fixo com a Globo.

Ele entrou na empresa da família Marinho ainda em 1997, com a série A Comédia da Vida Privada. Em seguida, fez a travesti Cintura Fina em Hilda Furacão (1998) e o trapaceiro João Grilo em O Auto da Compadecida (1999), seu maior sucesso até hoje.

Em conversa ao Memória Globo, Nachtergaele elogiou o Auto da Compadecida e reforçou o quanto o filme foi importante para a carreira.

"O Auto mudou nossas vidas, a minha e a do Selton [Mello]. Até hoje o personagem é lembrado. Essa é uma peça política. João sabe como sobreviver ao Brasil oficial, aos poderes representados pelo padre, pelo bispo, pelo coronel, pelo padeiro, que é o pequeno patrão burguês", disse.

Ele também fez A Muralha (2000), Os Maias (2001), Pastores da Noite (2002), Da Cor do Pecado (2004), América (2005), Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), Queridos Amigos (2008), Paí, Ó (2008-2009), Decamerão: A Comédia do Sexo (2009), Cordel Encantado (2011), Saramandaia (2013), Serra Pelada (2014), Filhos da Pátria (2017-2019) e Todas as Mulheres do Mundo (2020).

Nos últimos meses, a Globo tem encerrado o contrato de vários artistas, como Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stenio Garcia e Jayme Matarazzo.