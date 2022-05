Ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos no Rio Janeiro

O ator Milton Gonçalves morreu no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (30), aos 88 anos. Ele faleceu em casa, em decorrência de problemas de saúde que sofria desde que teve um AVC, segundo informação do G1.

Ele sofreu o AVC em 2020, chegando a ficar três meses internados e precisando respirar com ajuda de aparelhos. Desde então, a saúde dele estava deteriorada.

Milton nasceu em 9 de dezembro de 1933, em Minas Gerais. Em 1965, foi contrato pela Rede Globo, tendo uma trajetória longa como ator e também diretor.

Ele se mudou com a família para São Paulo ainda criança. Trabalhou como aprendiz em várias funções, até se envolver com teatro infantil e amador. Estreou profissionalmente em 1957, com a peça "Ratos e Homens", de John Steinbeck.

Milton fez parte do primeiro elenco de atores da Globo, chegando à emissora pelas mãos do ator e diretor Otávio Graça Mello.

Entre os papéis icônicos do ator na TV estão o Zelão das Asas, de O Bem-Amado, em 1973, e Percival, de Pecado Capital, em 1975. A última novela que participou na Globo foi "O Tempo Não Para", em 2018, vivendo o catador de papel Eliseu.