Ator mirim de Fina Estampa hoje é psicólogo e não quer mais atuar

Por causa da pausa nas gravações de Amor de Mãe, consequência da pandemia do coronavírus, a novela Fina Estampa ganhou uma nova transmissão no horário nobre da TV Globo. E na atração, gravada e exibida originalmente entre 2011 e 2012, um dos personagens era o menino René Junior, filho da vilã Tereza Cristina (Christiane Torloni). Intérprete do personagem, David Lucas hoje tem 25 anos, é formado em Psicologia e não quer saber mais de atuar.

"Hoje, eu não exerço mais a profissão de ator. Eu parei, falei 'não é isso que eu quero, e vou guinar para outros lugares'. Houve muitos momentos de incerteza, e ainda há momentos de incertezas muitos fortes, incertezas e autoconhecimento caminham juntos. Fiz novela por muito tempo, trabalhei 16 anos televisão, mas hoje eu não exerço mais", disse o jovem, que agora assina o nome como Davi Paz.

Ele estreou nas telinhas aos 9 anos, na minissérie O Pequeno Alquimista. Também participou do seriado Minha Nada Mole Vida, ao lado de Luiz Fernando Guimarães, e fez sucesso em duas temporadas de Malhação, entre 2012 e 2014, como o personagem Orelha. Ainda passou pelas novelas Alma Gêmea, Caras e Bocas" e Êta Mundo Bom.

Apesar de garantir que, hoje, não quer mais saber de ator, Davi não descarta uma volta à profissão no futuro. "Pode ser por enquanto, pode ser que eu não exerça nunca mais... Mas, nesse processo de autoconhecimento, não vou afirmar coisas referentes ao futuro, tipo, 'nunca mais vou vou fazer'. Não sei, não estou no futuro. Eu faço planejamento e ajo de acordo com o que eu sinto nesse momento. E, nesse momento, não faz sentido estar fazendo uma novela".