Ator mirim de 'Pantanal', Gustavo Corasini recebe alta após atropelamento

Gustavo Corasini recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira, 1, após ter sido atropelado e passar por cirurgias O ator de Pantanal estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando sofreu o acidente no dia 23 de agosto. O amigo que estava com ele, Eduardo Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe de Gustavo, Fernanda, anunciou a recuperação do filho nos stories do Instagram.

"Vamos para casa por honra e glória do Senhor. Deus é fiel! Vencemos mais uma etapa", escreveu ela. "Foram nove dias difíceis, de dores, sofrimento e medo, mas também de muita gratidão. Gratidão pelo milagre que recebemos, pelo renascimento do meu menino", continuava o comunicado, no qual Fernanda agradeceu por todo o apoio que a família recebeu desde o acidente.

Na noite de quarta-feira, 31, Fernanda já havia informado que Gustavo tinha recebido alta da parte clínica e aguardava a liberação do cirurgião ortopedista.