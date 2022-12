Ator mirim de Pantanal volta a andar após acidente: "Eu praticamente renasci"

Gustavo Corasini, o ator mirim de Pantanal que sofreu um acidente em agosto, voltou a andar. O artista e sua mãe, Fernanda, deram detalhes da recuperação neste domingo (11), ao Fantástico.

No dia 23 de agosto, o ator estava com o amigo Eduardo Souza em sua rua no Itaim Paulista, quando uma vizinha foi manobrar o carro e perdeu o controle do veículo. Eduardo moreu e Gustavo precisou passar por uma cirurgia de mais de três horas.

"Foi mais de um mês deitado o dia todo, as necessidades na cama, banho de leito, tudo na cama. Banho era um evento, precisava de três para levar até o banheiro, pra ter o cuidado de não lesionar, de não machucar", explicou a mãe do menino sobre o processo inicial de recuperação.

Depois de tirar os pinos da perna, o intérprete de Tadeu (José Loreto) na fase inicial de Pantanal está se dedicando diariamente à fisioterapia e voltou a trabalhar, gravando cenas de A Era dos Humanos, série documental do Globoplay.