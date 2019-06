Ator não perdoa erro em pôster de Homem-Aranha: Longe de Casa

Um fã percebeu um erro no material promocional do filme Homem-Aranha: Longe de Casa. Ao se deparar com dois pôsteres do longa, lado a lado, em uma estação de metrô, ele notou que o personagem Nick Fury aparecia com seu famoso tapa-olho em dois lugares diferentes: em uma das fotos, estava na direita e na outra, na esquerda (a posição correta).

Intérprete de Fury no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Samuel L. Jackson não perdoou. Repostou o erro em suas redes sociais, escrevendo: "uhhhhhhh, que p***a é essa que está acontecendo aqui?". E ainda adicionou uma legenda com a hashtag #letfeyemuthafukkah ("olho esquerdo, filho da p***", em tradução livre), indicando o lado certo do tapa-olho.

Jackson vive o personagem nos filmes da MCU desde 2008, quando apareceu na cena pós-créditos de Homem de Ferro. E, como o próprio material promocional indica, reprisará o papel em Homem-Aranha: Longe de Casa, que estreia nos cinemas brasileiros dia 4 de julho. Só esperamos não ver na telona o tapa-olho do lado direito, heim?