Ator revela mordida em cena picante de Pantanal: ‘Não dá para fingir’

Enquanto não vão ao ar as cenas picantes entre o peão Levi e Muda (Bella Campos), no folhetim Pantanal, o ator Leandro Lima deu mais detalhes das gravações. O ator explicou que todas as cenas, mesmo as de sexo e pegação mais dinâmicas são milimetricamente calculadas. O objetivo é que nenhum ator se sinta desconfortável e o resultado fique o mais natural possível.

"É muito técnico. Uma equipe reduzida no set. Não é só falar para dois atores se pegarem. Existe uma coreografia: onde pegar, onde girar. Eu comparo a uma cena de ação", pontua Leandro em entrevista à coluna Splash/UOL. Mas até com tanto cuidado há coisas que não dá para inventar.

O ator relembrou uma cena com ao lado de Bella Campos na qual recebeu uma mordida de verdade da atriz para passar mais veracidade ao momento. "Ela não tem nenhum pudor e nem eu. É uma ótima parceira. O diretor perguntou se ela podia me morder e eu deixei. Me arrebento mesmo, deixa comigo!", diz.

Apesar de todo o sucesso de Levi, Leandro entende que o personagem representa um tipo de homem que não faz mais sentido: bruto, violento e machista.

"O Levi é distante do que sou hoje, mas também tive essa educação machista. É importante sublinhar essa discussão sobre masculinidade tóxica, entender que não é algo legal. Pode até dar tesão, mas não é legal", reforça.