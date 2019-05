Ator seria pivô do fim do casamento de Débora Falabella e Murilo Benício

O ator Gustavo Vaz está sendo apontado como o pivô da separação do casal de atores Débora Falabella e Murilo Benício. Ele faz par romântico com Débora na série Aruanas, da TV Globo.

Eles teriam se aproximado durante as gravações da série, no fim do ano passado. Débora e Murilo usavam alianças e moravam juntos há sete anos, mas nunca se casaram oficialmente.

“A assessoria de imprensa do ator Murilo Benício confirma a separação de Murilo Benício e Débora Falabella. Eles continuam amigos e parceiros nos projetos profissionais.”