Ator 'Stranger Things' assume ser gay: 'Todos disseram que já sabiam'

Noah Schnapp, o Will Byers de Stranger Things, se assumiu gay em um vídeo publicado no TikTok. Na legenda da imagem, ele escreveu: "Acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava".



O personagem que o ator interpreta na série da Netflix é o centro de uma discussão sobre sexualidade. Alguns fãs defendem que o roteiro dá indicativos de que ele seria apaixonado por seu melhor amigo Mike Wheeler (Finn Wolfhard).



No vídeo, Schapp diz que o assunto é sério. "Você sabe o que isso nunca fui? Tão sério. Isso nunca foi tão sério. E, sinceramente, nunca mais voltará a ser", disse. Na publicação, ele ainda escreve: "Quando eu finalmente contei à minha família e aos meu amigos que sou gay, depois de 18 anos estando assustado no armário, todo mundo disse: 'eu já sabia'".