Ator Thiago Rodrigues é encontrado desacordado em praça após ser espancado durante assalto

O ator Thiago Rodrigues foi assaltado na noite do último sábado (10), no Rio de Janeiro, após sair de um bar. Ele tentou fugir dos assaltantes, mas os suspeitos iniciaram o espancamento do artista.

Após a sessão de espancamento, o ator ficou desacordado no chão do Baixo Gávea, quando foi localizado na manhã de domingo (11) por uma vendedora que estava na feira de antiguidades, de acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Thiago foi encaminhado para um hospital da região e realizou diversos exames, além dos primeiros-socorros. Depois do atendimento, ele foi liberado.

O ator retornou ao Brasil após passar alguns anos em Portugal fazendo novelas. Pouco tempo após sua chegada, ele conversou com Faustão, na Band, sobre a volta ao país de origem.

"Fui muito bem recebido, gostei e até abri um bar lá, um mercado diferente lá em Portugal, afinal de contas nós falamos a mesma língua? Hoje, eu estou nos dois lugares, tanto no mercado português de televisão, quanto aqui no Brasil também, e confesso que estou superfeliz com tudo isso", disse.