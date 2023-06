Ator Treat Williams, de 'Everwood' e 'Chicago Fire', morre aos 71 anos

O ator Treat Williams, de Everwood e Chicago Fire, morreu, nesta segunda-feira (12), aos 71 anos. Ele se envolveu em um acidnte de moto em Vermont. A informação da morte foi confirmada pelo seu agente.

"Ele morreu nesta tarde. Ele estava virando à esquerda ou à direita [e] um carro o cortou", disse Barry McPherson. "Estou arrasado. Ele era o cara mais legal. Ele era tão talentoso", completou.

Treat pilotava sua moto quando foi atingido por um carro. Não houve mais vítimas no acidente, segundo informações da revista People.

Carreira

Em 1979, a carreira de Williams atingiu um ponto alto quando ele estrelou como George Berger no filme Hair, baseado no musical da Broadway. O papel acabou lhe rendendo sua primeira indicação ao Globo de Ouro de nova estrela do ano.

Em 2002, ele começou a interpretar o papel principal do Dr. Andrew "Andy" Brown em The WB's Everwood. Ele estrelou a série por todas as quatro temporadas.

A carreira de Williams se estendeu por quatro décadas, com aparições em filmes como 1941 e Uma Escolha de Coração, de Steven Spielberg, e programas de televisão como Blue Bloods, Trapaças no Horário Nobre, Chicago Fire e Chesapeake Shores. Mais recentemente, ele atuou em O Diário de Noel, da Netfix.

O ator deixa a mulher, a atriz Pam Van Sant, e seus dois filhos, Gille e Ellie.