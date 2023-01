Atores de Romeu e Julieta processam a Paramount por abuso em cena de nudez

Os atores Olivia Hussey e Leonard Whitinhg foram protagonistas do clássico Romeu e Julieta, dirigido por Franco Zeffirelli (1968), versão da história de Shakespeare, que é considerada uma das mais bonitas até hoje. Ousadia para época, uma cena romântica do casal mostra a bunda de Whiting e parte dos seios de Hussey. Por isso, eles entraram com uma ação no Tribunal Superior de Santa Mônica, Estados Unidos, na última sexta-feira (30) acusando a Paramount Pictures de explorá-los sexualmente e distribuir imagens de adolescentes despidos.

O processo afirma que Zeffirelli (1923- 2019) garantiuque não haveria nudez no filme e que os atores usariam roupas íntimas da cor da pele na cena. Mas, nos últimos dias de filmagem, o diretor supostamente teria pedido que eles se apresentassem sem nada, "ou o filme falharia". Na época, Hussey tinha 15 anos e Whiting tinha 16 e, agora, 55 anos depois eles pedem uma indenização de mais de US$ 500 milhões, aproximadamente R$ 2,7 bilhões.

"O que eles ouviram e o que aconteceu foram duas coisas diferentes", alega Tony Marinozzi, empresário dos atores à Variety. "Eles confiavam em Franco. Aos 16, como atores, eles assumiram que ele não violaria a confiança que eles tinham. Franco era amigo deles e, francamente, aos 16 anos, o que eles fazem? Não há opções. Não houve #MeToo", completou.

"Imagens de menores de idade nus são ilegais e não deveriam ser exibidas. Eles eram crianças inocentes nos anos de 1960, que não faziam ideia do que aconteceria com eles. De repente, ficaram famosos em um nível que jamais tinham imaginado, e foram violados em uma maneira que não sabiam como lidar", completa o advogado dos dois, Solomon Gresen.

A Paramount não se manifestou sobre o caso. Antes da morte de Zeffirelli, Olivia Hussey chegou a elogiar as cenas de nudez ao conversar com a Variety. "Elas eram necessárias para o filme. E ninguém da minha idade tinha feito aquilo antes", teria dito. Ao canal Fox News, a atriz teria dito que não via problema com a cena e ainda disse que o nu só era tabu nos Estados Unidos.