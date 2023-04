Atores pornôs são presos após extorquirem dinheiro de homens casados

Dois atores pornôs, suspeitos de extorquirem homens casados, foram presos nesta quinta-feira (13) após uma operação da Polícia Civil em São Paulo. Os homens faziam anúncios em sites de garotos de programa e atraiam as vítimas.

No aplicativo de troca de mensagens, eles ganhavam a confiança dos clientes e conversavam para extrair mais informações pessoais das vítimas, principalmente que poderiam ser usadas na extorsão.

A operação iniciou no Distrito Federal e, de acordo com o g1, as vítimas eram do alto escalão, como empresário e servidores públicos com cargos consideráveis, principalmente se fossem casados.

Além dos mandados de prisões temporárias, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. Pelo Brasil, a PC conseguiu identificar vítimas de vários estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Paraná.

"Geralmente em valores que giravam em torno de R$ 3 mil a R$ 10 mil", disse a Polícia Civil. Os suspeitos vão responder pelos crimes de extorsão e, se forem condenados, podem pegar até a 15 anos de prisão para cada vítima identificada.