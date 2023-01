Atrações do Natal Salvador 2022 serão mantidas até sexta-feira (6)

Quem ainda não visitou as Vilas de Natal situadas nas praças 2 de Julho, no Campo Grande, e João Martins, em Paripe, têm até esta sexta-feira (6) para conferir as estruturas - que serão desmontadas em seguida.

A decoração natalina do Campo Grande, cenário principal do Natal Salvador, já recebeu a visita de cerca de 600 mil pessoas desde que foi inaugurada, no dia 30 de novembro. Já a da Praça João Martins, em Paripe, inaugurada um dia antes, recebeu uma média de 200 mil visitantes.

O tema do Natal Salvador 2022 foi “Iluminando Nossos Sonhos”, levando o clima natalino para outros espaços públicos de lazer da cidade. As Praças Artur Lago (Pernambués), ACM (São Caetano) e do Canal (Vale das Pedrinhas) também receberam a iluminação nesta edição e cada uma delas contou com uma média de 60 mil visitas durante o período. A decoração nesses espaços também pode ser vista até a próxima sexta-feira (6).

Este ano, graças à contenção da pandemia, a visitação à decoração natalina do Campo Grande não precisa de agendamento. No local, ainda é possível tirar foto com o Papai Noel e com os personagens do mundo dos doces. Logo na entrada, a praça conta com um “Vilarejo Doce”, um conjunto de casinhas espalhadas por um corredor de 80 metros, com portas, janelas e adornos, cujas cores remetem ao leite, baunilha, canela e chocolate.

A lista de atrativos inclui ainda a Fachada da Cidade, estrutura com 10 metros de largura e sete de altura, confeccionada nas cores que representam os sabores de biscoito; a “Árvore dos Sonhos Doces”, com 19 metros de altura; um presépio em homenagem às crianças, acampamento de Natal, dois nichos instagramáveis; uma Fábrica de Brinquedos com uma sala do Papai Noel e 16 árvores de LED com variação de luz em volta do lago e iluminação refletida na água.

Na área de cerca de 2 mil m² da Praça João Martins, em Paripe, é possível conferir a Casa do Papai Noel, peças instagramáveis, árvore de 15 metros com teto de luz, presépio e grande castelo iluminado, além de corredor das estrelas.

“Salvador se notabilizou nos últimos anos ao entregar uma das melhores iluminações natalinas do Brasil, despertando a magia e o encanto de toda a população. Milhares de pessoas já visitaram as nossas praças e avenidas”, comemorou o titular da Diretoria de Iluminação Pública de Salvador (Dsip), Júnior Magalhães.

Zona Azul

Quem for ao Campo Grande vai contar com um número de vagas de zona azul ampliado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Há 270 vagas na região, criadas especialmente para o evento, que se somam às 124 vagas já existentes de maneira permanente.

Quem estacionar em uma das vagas criadas para o evento, das 17h à meia-noite, de segunda a domingo, pagará uma tarifa única no valor de R$5, independente do tempo que o veículo ficar estacionado nesse período.

Natal Sustentável

A decoração instalada na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, fica no local até o próximo domingo (8). A praça foi decorada pelo setor de reciclagem da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) com itens 100% sustentáveis.

Quem for ao local vai conferir de perto uma árvore natalina, presépio, Casa de Papai Noel, guirlanda e trenó com renas, confeccionados com mais de 50 mil garrafas pets, além de caixotes náuticos reaproveitados, papelão e outros materiais. A decoração tem sido animada pelo Papai Noel e as Noeletes, que fazem a diversão da criançada com apresentações de malabares e pernas de pau.

Ônibus natalinos

Já a linha especial 2512, intitulada “Iluminando Nossos Sonhos”, e 20 ônibus da frota regular decoradas com iluminação natalina também seguem circulando até sexta-feira (6). A linha especial faz o trajeto Lapa/Campo Grande e opera das 17h30 à meia-noite. Os ônibus da frota regular são das linhas 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa, 1137 – Pernambués x Barra, 0137 – Lapa x Barra Avenida / Barra (LB2), e 0140 – Lapa x Rio Vermelho / Nordeste, que possuem o Campo Grande no itinerário.

Árvores

As árvores sustentável, na Praça Municipal, e flutuante, na praia da Preguiça, na Avenida Lafayette Coutinho, também podem ser vistas pelo público até sexta-feira (6).