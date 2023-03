Atraso de inseticida prejudicou combate à dengue, diz Bruno Reis

Entre janeiro e março deste ano, a capital baiana registrou 1.066 casos de dengue, um aumento de 773% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 122 casos foram notificados. Em coletiva na manhã desta quinta-feira (30), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantiu que as equipes da prefeitura estão na rua e já foram intensificadas as ações de combate.

Segundo o gestor, a redução do estoque de inseticida prejudicou o processo. “Esse ano não chegou o produto, que é encaminhado pelo Ministério da Saúde. Isso acabou retardando o processo. Mas nós estamos acelerando. Nossas equipes estão nas ruas”, destacou o prefeito. A última remessa do produto utilizado no combate aos Aedes Aegypti foi enviado à Bahia em julho de 2022, oito meses atrás.

Na última semana, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) confirmou a falta do inseticida. O estoque estadual teria apenas 43 litros disponíveis naquele momento.

A falta do inseticida se deve à ausência do Imidacloprida + Praletrina, as substâncias usadas nos carros de 'fumacê' em áreas com alta incidência de casos de dengue.

O Ministério da Saúde foi procurado para responder sobre novas remessas das substâncias e justificou o hiato no envio: "Houve problemas na aquisição do inseticida, que foram iniciados em 2021, pela gestão passada, resultando em atraso no fornecimento, conforme informado aos estados e municípios", respondeu a pasta, ressaltando que a atual gestão federal resolveu as pendências e aguarda a chegada do produto dos fornecedores.

A pasta não informou uma data para o envio de uma nova remessa.