Atraso do Ministério da Saúde provoca desabastecimento de remédios na BA

Um atraso na entrega de 22 medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde estão provocando desabastecimento na Bahia. Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), os medicamentos estão com estoque zerado ou inferior a 30 dias.

Os remédios são usados em tratamentos de diversas doenças como câncer, HIV/Aids, diabetes, anemia falciforme, acromegalia, alzheimer, amiloidose, artrite reumatoide, espondilite, crohn, psoríase, epilepsia, escleroses, esfingolipidoses, esquizofrenia, fibrose cística, mucopolissacaridose do tipo II, parkinson, trombose venosa. "Infelizmente, a maioria dos medicamentos não possui substituto, nem solução de abastecimento imediata, caso o Ministério da Saúde não regularize o fornecimento", diz nota divulgada pela secretaria.

Além disso, outros 14 medicamentos encontram-se com fornecimento irregular, com estoque inferior a 60 dias. São fármacos para tratamento de artrite reumatoide, espondilite, crohn, psoríase, doença renal, esclerose múltipla, esquizofrenia, fibrose cística, mucopolissacaridose do tipo VI, psoríase.

De acordo com o superintendente de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde (Saftec), Luiz Henrique d’Utra, “a frequente irregularidade no abastecimento dos estoques de diversos medicamentos vem sendo notificada de modo reiterado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O último comunicado foi em 16 de agosto”, afirma.

Confira a lista de medicamentos:

Medicamentos com estoque zerado ou inferior a 30 dias

Abatacepte 125 mg/mL (SC)

Dasatinibe 100 mg

Dasatinibe 20 mg

Enoxaparina 40 mg/0,4 mL

Fumarato de Dimetila 120 mg

Golimumabe 50 mg

Idursulfase 2 mg/mL

Insulina Análoga de Ação Rápida 100 UI/mL

Lanreotida 120 mg

Levetiracetam 250 mg

Levetiracetam 750 mg

Metotrexato 2,5 mg

Metotrexato 25 mg/mL

Pramipexol 1 mg

Rasagilina 1 mg

Rivastigmina 3 mg

Sildenafila 25 mg

Sildenafila 50 mg

Tafamidis 20 mg

Taliglicerase 200 UI

Tobramicina 300 mg

Ziprasidona 80 mg

Medicamentos com estoque entre 30 e 59 dias:

Adalimumabe 40 mg seringa-preenchida

Alfadornase 1 mg/mL

Alfaepoetina 10.000 UI

Certolizumabe 200 mg

Fingolimode 0,5 mg

Fumarato de Dimetila 240 mg

Galsulfase 5mg/5ml

Olanzapina 10 mg

Olanzapina 5 mg

Quetiapina 100 mg

Quetiapina 25 mg

Rituximabe 500 mg AR

Ustequinumabe 45 mg/0,5mL

Ziprasidona 40 mg