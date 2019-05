Através do Twitter, Luxemburgo anuncia acerto com o Vasco

O Vasco já tem um novo treinador. Vanderlei Luxemburgo vai comandar o time no Campeonato Brasileiro. O Anúncio foi feito pelo próprio Luxemburgo através das redes sociais. "Quero dar um alô para a torcida do Vasco. Tmj!!!", escreveu o técnico em sua conta no Twitter, acompanhando de uma foto com o escudo do alvinegro.

Luxemburgo chega ao Vasco com a missão de substituir Alberto Valentim, demitido antes do início do Brasileirão, e de tirar a equipe da lanterna do torneio. Em três jogos, o clube carioca conquistou apenas um ponto, no empate por 1x1 com o São Paulo.

O treinador estava desempregado desde 2017, quando foi demitido do Sport. Torcedor declarado do Flamengo, ele possui larga bagagem no futebol brasileiro, além de ter passado pelos comandos da Seleção e Brasileira e Real Madrid.

O primeiro desafio de Luxemburgo no comando do Vasco será no próximo domingo (12), contra o Santos, no Pacembu, em São Paulo.