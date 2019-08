Atrito entre Neymar e Paris Saint-Germain aumenta na França

O atacante Neymar vive mais uma novela em sua carreira. Depois de enfrentar nos últimos dois meses no Brasil a polêmica sobre a acusação de estupro contra a modelo Najila Trindade (na semana passada, o Ministério Público pediu à Justiça o arquivamento do inquérito por falta de provas), o camisa 10 encara o impasse sobre onde vai jogar nesta temporada.



Embora esteja no Paris Saint-Germain (PSG) há dois anos, o possível retorno ao Barcelona não está descartado. Real Madrid e Juventus também estariam na disputa para contar com o jogador.



Neymar, que tornou-se o jogador mais caro da história ao se transferir do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros (cerca de R$ 822 milhões à época) em 2017, está em atrito com Leonardo, diretor do time francês, que criticou a demora do atacante em se reapresentar após as férias.



Os presidentes dos clubes mais importantes da Europa, incluindo os que têm interesse em Neymar, se reunirão quinta (15) e sexta-feira (16) em Liverpool durante encontro do Comitê Executivo da Associação Europeia de Clubes de Futebol. Neymar nunca escondeu a sua preferência em voltar ao Barcelona, mas o PSG teria pedido ao clube catalão Philippe Coutinho, o lateral Nelson Semedo e mais um jogador, além do valor de 100 milhões de euros (R$ 446 milhões), um preço que os dirigentes não estariam dispostos a pagar.



No domingo (11), na primeira rodada do Campeonato Francês, o PSG enfrentou o modesto Nîmes - Neymar não foi nem relacionado pelo técnico Thomas Tuchel. Um novo elemento entrou na operação, com fãs parisienses pedindo a saída do craque brasileiro, expressando sua raiva com cartazes explícitos, até insultuosos, no estádio Parque dos Príncipes: "Vá embora!", "Neymar, filho da p...".