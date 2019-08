Atriz de 15 anos da Globo é vista aos beijos com craque de R$ 82 mi do Fluminense

Foto: Reginaldo Teixeira / CS Eventos

O jogador do Fluminense João Pedro, 17, vive grande fase dentro e fora dos campos. Se pelo esporte bretão ele foi vendido para o Watford, da Inglaterra, por R$ 82 milhões, na vida amorosa ele está vivendo um romance com a atriz global Mel Maia, 15.

De acordo com o colunista Leo Dias, o atacante do Tricolor das Laranjeiras foi para a gravação do DVD de Nego do Borel na noite desta terça-feira (06), no Rio de Janeiro, acompanhado de sua paquera. Os pombinhos não pareciam fazer questão de esconder o romance.

Mel, que está no ar em 'A Dona do Pedaço' e terminou recentemente o namoro com Erick Andraes, não quis comentar sobre o caso . Já mãe dela afirmou à publicação que se tratava apenas de 'um rolo', já que 'os dois ainda são crianças'.