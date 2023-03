Atriz de Euphoria surpreende jogadores ao aparecer em vestiário

Os jogadores do time de futebol australiano Sydney Swans se surpreenderam com uma visita ilustre no vestiário: a atriz Sydney Sweeney. A artista é famosa por sua presença em séries como Euphoria e The White Lotus, e ainda tem uma participação no filme Era Uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino, no currículo.

Sydney estava na Austrália para gravar um novo filme, do cineasta Will Gluck. Ainda sem título revelado e data de estreia anunciada, o longa ainda terá em seu elenco com Glen Powell, Rachel Griffiths e Dermot Mulroney.

Em um momento de folga, a atriz resolveu aparecer no jogo do seu time 'xará'. A própria equipe brincou com a coincidência entre os nomes, ao publicar um vídeo mostrando a visita da atriz. "Quando a Sydney conheceu os Swans", postou o clube.

O futebol australiano é uma espécie de rugby, disputado por 18 jogadores em um campo oval. O Sydney Swans é uma das equipes mais tradicionais da Australian Football League. Na visita da atriz, o time venceu o Hawthorn por 118 a 37.