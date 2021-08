Atriz de Outlander anuncia nascimento do filho após manter gravidez em segredo

A atriz irlandesa Catriona Balfe de 41 anos, que é famosa por seu trabalho na série Outlander e no filme oscarizado Ford vs Ferrari, anunciou o nascimento do seu primeiro filho nesta quarta-feira (18) pelo Instagram. Na legenda de uma foto em que aparece segurando a mão de seu bebê, ela revela:

"Eu estive fora das redes sociais por um tempo porque estava aproveitando para curtir o desenvolvimento deste pequeno humano... Somos muito gratos por esta pequena alma... por ele ter nos escolhido como seus pais. Já estou embasbacada por ele e não posso deixar de fitá-lo e de me perguntar sobre todas as possibilidades de quem ele se tornará, para onde irá e o que fará na grande aventura de sua vida".

Balfe, que é casada com o produtor musical Tony McGill desde 2019, também refletiu sobre outros pais e crianças que "não têm o mesmo privilégio e a mesma oportunidade" que ela teve em sua gestação, já que ela vive em um país em que há "paz e segurança".

"Há tantos no mundo agora que nasceram na fome ou na guerra; como é injusto que a mesma segurança [que tenho] não esteja lá para todas as crianças. Aqui no Ocidente temos tanto; temos muita sorte", apontou a artista, antes de destacar o trabalho da Unicef, do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e das ONGs World Child Cancer e Choose Love.

"Se você quiser se juntar a mim no apoio a qualquer uma das maravilhosas instituições de caridade que precisam de ajuda tentando dar dignidade e esperança àqueles que estão esquecidos, podemos dar o presente da paz, da segurança e da oportunidade para mais algumas crianças", disse.

Catriona Balfe, Sam Heughan e os demais integrantes do elenco estiveram gravando a sexta temporada de Outlander o início do ano. As outras cinco temporadas estão no catálogo da Netflix. Na série baseada nos livros de Diana Gabaldon, Balfe interpreta a médica Claire Fraser, que viaja no tempo e vai parar na Escócia do século 17, onde constitui família com o herói Jamie Fraser. Pelo papel, Catriona foi indicada quatro vezes ao Globo de Ouro, além de ter faturado o Bafta Escócia e o People's Choice.

Veja a publicação abaixo: