Atriz de 'Wandinha' recorda viagem à Bahia: '1ª vez que me senti bonita'

A atriz Joy Synday, que faz a personagem Bianca Barclay na série Wandinha, da Netflix, surpreendeu ao revelar que já foi à Bahia ainda na Adolescência, seu primeiro destino internacional fora da Nigéria, seu país de origem.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela comentou que aos 13 anos descobriu que era bonita após um elogio em uma igreja, por onde estava passeando.

"O Brasil foi o primeiro lugar onde eu senti que era bonita. Eu me lembro de três mulheres na Bahia. Numa igreja, elas me pararam para dizer que eu era linda e nosso anfitrião traduziu a mensagem para mim. E eu me lembro de ter ficado incrédula porque eu não acreditei nelas. Isso foi o início do Ensino Médio. Então, essa foi a primeira vez que realmente parei para pensar em mim como uma pessoa bonita", comentou.

A atriz internacional ainda comentou que a viagem ao Brasil foi essencial para que ela descobrisse a mulher que é hoje em dia, sem vergonha da sua cor e da beleza.

"Por incrível que pareça eu consegui passar um mês no Brasil com 300 dólares. Então eu tinha encontrado essa oportunidade que me abriu muitas portas, me trouxe onde estou hoje".