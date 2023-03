Atriz do terror 'Sorria' fala sobre como é trabalhar no pornô: 'Muito intenso'

A atriz australiana Caitlin Stasey, 32, atuou no terror "Sorria", lançado em 2022. Apesar do sucesso, ela decidiu mudar o gênero de filmes e agora está na indústria de filmes pornô.

O anúncio da migração foi feito em 2021, quando ela fez uma pausa na atuação e agora testa seus outros talentos na direção, roteiro e produção de filmes adultos, sendo sócia do estúdio Afterglow, na Austrália.

Em participação no podcast I've Got News For You, ocorrida ontem (19), Caitlin comentou a nova rotina profissional no entretenimento +18.

"O conteúdo é muito intenso, mas o set é administrado como o set de qualquer outro filme", disse.

A atriz continuou explicando um pouco mais sobre a natureza inclusiva dos sets de pornografia em que trabalhou até o momento.

"Há mais diretoras na pornografia do que no cinema e na televisão convencionais. Então, os sets dos quais eu fazia parte ou dos quais eu era um líder sempre foram muito, tipo, muito calorosos, gentis e pacientes", enfatizou.

Um dos filmes dirigidos por ela chama-se "Perfume de Buceta", longa que mostra três mulheres fazendo sexo durante um piquenique à luz do dia

Caitlin disse que a inspiração para o filme veio de um comercial de perfumes femininos.

"Ele é muito sexy e parece que sexo está sempre para acontecer - estão todas sempre cheirando os pescoços e os pulsos uma das outras. Então tive essa ideia de um comercial de perfume que acaba virando um ménage com três mulheres", concluiu.